Марина Страхова ответила на вопрос, который чаще всего ей задают пользователи соцсетей.

Многие думали, почему же я оставила свою жизнь в Швейцарии и решила прийти на Дом 2. 🤔

Сегодня я решила Вам ответить, дорогие мои 💛

После того, как мои ядовитые и щадящие отношения закончились, я поняла, что срочно нужно что-то менять. Я чувствовала себя как на паузе ⏸ жизнь протекала, но ничего не менялось и это меня подавляло. Я боялась оставаться со своими мыслями наедине. Каждый день, я думала и жалела о том, что человек, которому я была верна, честна и просто полностью отдала себя, просто не оценил моё трепетное отношение и наплевал на все мои чувства. Я корила себя за то, что я была слишком доброй и открытой. И что по факту мне просто наплевали в душу 💦в моей душе образовалась огромная дыра, которую я заливала цементом и просто хотела всё это забыть) я очень долго искала различные оправдания этому человеку и всячески пыталась в своей голове его оправдать 🤷🏼‍♀ но когда я поняла, что оправданий его поступкам в мой адрес просто нет, я испугалась… Мне стало страшно от того, что я никогда не смогу поверить людям. Мы не всегда можем угадать, кто же действительно с нами. Что это за фрукт 🍇Вначале все такие вкусные, но когда мы добираемся до косточек, именно там мы можем сломать зубки)

Мой приезд в Россию и приход на дом 2, является моей жизненной перезагрузкой. Я хочу разобраться в людях и самое главное разобраться в себе. Я хочу верить и надеятся на то, что добрые люди действительно существуют и смогут оценить наши лучшие качества, как и принять наши недостатки) всё, что сейчас со мной происходит это мой новый опыт и новая страница в моей жизни😼 и когда я смотрю в прошлое я понимаю, что благодаря проекту, на который я пришла, я смогла отпустить человека и простить его. 🙏🏼

Мы сами создаём свою жизнь и сами решаем, страдать или быть счастливыми 👀

А на что были готовы вы, чтобы забыться?)