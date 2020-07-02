Марина Страхова, которая сейчас находится на поляне, на протяжении нескольких месяцев строила отношения на расстоянии с Сергеем Захарьяшем, застрявшим на Острове Любви. Вот только недавно девушка разочаровалась в парне и передумала развивать с ним роман.



Так, все дело было в том, что Сережа не заступался за Марину в конфликтных ситуациях, не брал ответственность за их отношения и даже не называл ее своей девушкой, обещая разобраться в своих чувствах по возвращению на поляну. Последнее время парень, по словам Страховой, особенно странно себя вел



Марина из-за этого передумала строить отношения с Захарьяшем, осознав, что он – не ее мужчина, и продолжать с ним виртуальный роман она больше не хочет. Девушка дождется парня на поляне и попробует с ним поговорить вживую, но, если у них ничего не получится, то покинет периметр, ведь кроме Сережи ей не нравится ни один участник проекта.