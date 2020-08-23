Вчера зрители телепроекта стали свидетелями ухода Марины Страховой.

Ушла…

Друзья! Я официально хочу заявить, что покинула проект Дом2 ❤

И в первую очередь хочу сказать спасибо судьбе, что мне удалось побывать в этом прекрасном месте.

Для меня это колоссальный жизненный опыт, который научил меня многому. Школа жизни, которая не под силу каждому и я смогла достойно пройти ее. Я очень благодарна людям встретившимся на моем пути. Спасибо Сереже, который оказал мне огромную поддержку, за период моего нахождения на проекте. Я считаю, что по отношению ко мне, Сережа проявил себя только с самой лучшей стороны и я чувствовала, что он становится лучше! Всегда был трепет и понимание. Мы успели на расстоянии проявить наши тёплые чувства к друг другу и так же успели много раз поругаться, не видя друг друга в живую 🤣

В любом случае хочу тебя благодарить за то что ты был рядом🙏За эти 3 месяца прекрасного общения.

Бабичу желаю побороться со страхами и разобраться в себе. Никогда не хотела быть в позиции выбора, но это тоже опыт, который доказал мне, что настоящие мужчины не выбирают а добиваются!

Также хочу сказать спасибо ребятам на островах, с которыми начала общаться пусть даже удалённо.Спасибо работникам, редакторам и администраторам, за хорошее отношения ко мне. Мне будет вас не хватать!

Спасибо моим ребятам на поляне, к которым я пропиталась всем сердцем. Я вас очень люблю и никогда не забуду! Вы моя маленькая «проектная» семья. Спасибо за всё, что я смогла пережить с вами за это время. Я желаю вам любить и быть любимыми. Я очень по вам скучаю и жду вас в гости.

Спасибо моей аудитории, которая меня всегда поддерживала и подбадривала. Благодаря вам я держалась и не падала духом)

Я никогда не могла представить, что вы мной настолько проникнитесь. Я всегда была приятно удивлена, когда читала директ! 📥 Ваши сообщения и поддержка, очень многое значили и значат для меня ❤

А кто сказал, что я ушла навсегда? Все только начинается! ❤❤❤❤

Всем спасибо❤я вас обожаю!