Во время Лобного места Марине Страховой задали очередной вопрос о симпатии к Павлу Бабичу. Блондинка не смогла сдержать своих эмоций и высказалась в адрес парня довольно грубо. Она заявила, что с таким мужчиной точно никогда не станет строить отношения, так как его умственные способности очень далеки от её интеллектуальных данных. Марина сказала, что с Павлом не о чем поговорить, он помешан на штангах и нелепых психологических книгах.



Также девушка заявила, что не требует от своего мужчины чего-то невероятного. Ей нужен сильный, уверенный в себе и, что тоже очень важно, умный мужчина, с которым будет комфортно и интересно общаться. А Паша не попадает под эти критерии.



Ведущий Влад Кадони отметил, что Марина уже не смогла удержать Сергея Захарьяша, а сейчас упускает отношения с Бабичем. При таком подходе ей грозит полное одиночество и в последующем уход с проекта. Кадони также сказал, что подобное поведение – психология неудачницы, которая ни к чему хорошему не приведёт.