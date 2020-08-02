Марина Страхова призналась, что продолжает общаться с Сергеем Захарьяшем.

Марина Страхова продолжает общаться с Сергеем Захарьяшем. Девушка благодарна Серёже за то, что тот однажды поддержал ее на голосовании.

«Я всегда буду готова ему помочь, поддержать. Он всегда ведёт себя по отношению ко мне как настоящий мужчина. Я эти качества очень ценю», — призналась Марина.

Но романтики в общении Страховой и Захарьяша больше нет.

«Этого флирта в переписках уже нет, конечно. Если они прилетят, я бы хотела с ним пообщаться, это будет какое-то новое общение для нас», — резюмировала девушка.