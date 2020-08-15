Марина Страхова решила поговорить со своими подписчицами о женском достоинстве.

Дорогие мои девочки, прочитав множество комментариев, я решила затронуть тему, про женское достоинство.

Что в наше время, достойная девушка?

Это та, которая не разменивается?

А может быть та, которая просто красиво умеет себя подавать? Как вишенка на торте 🍒

Я считаю что достойная девушка должна уметь находиться наедине с собой. Если в настоящее время, у неё нет возможности иметь ДОСТОЙНЫХ подруг или любимого человека. Лучше быть одной, чем с кем попало! Не растрачивать себя, на людей которые могут иметь только потребительский интерес или плохо влиять на мировоззрение.

Достойная девушка должна в первую очередь быть верной самой себе и своим убеждениям в любой ситуации. Но если она понимает, что она не права — то она всегда сможет уступить, отступить и принять свои ошибки.

Я считаю, что достойная девушка, которая себя уважает, не будет размениваться на мимолётные отношения. Зачем растрачивать свою наполненность и женскую энергетику. Ради кого или чего?

Лучше быть одной самой самой, для самого достойного в этом мире. Чем просто чьей то мимолётной памятью. Ну если конечно про вас вспомнят когда нибудь 🤷🏼‍♀

Как по Вашему можно описать достойную девушку? На что вы смотрите? Какой самый главный критерий? 🤫