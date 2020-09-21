Марина Африкантова решила поделиться своими планами на ближайшее будущее. Девушка рассказала, что очень благодарна проекту, не держит ни на кого зла и собирается вместе с мужем добиться огромных успехов в жизни. Супруги сняли просторную квартиру в Павшинской пойме, а в скором времени собираются отправиться отдыхать в Дубай.



Марина добавила, что у них с Романом нет опасений, как дальше сложится их жизнь. Они выиграли на проекте квартиру и машину, а таунхаус смогут купить себе и сами, если вообще захотят. Девушка рассказала, что с мужем они сняли квартиру, площадь которой 110 квадратных метров, с очень хорошим ремонтом, с роскошной мебелью, вместительной гардеробной, четырьмя плазмами и двумя санузлами. Квартиру, которую пара выиграла на «Доме-2», они собираются сдавать, когда в ней завершится ремонт.



Кроме этого, Марина надеется, что в скором времени откроются границы и они с Ромой смогут полететь в Арабские Эмираты с друзьями, чтобы отметить день рождения девушки, которое состоится 14 октября. Супруги планируют остаться на море на целый месяц.