Супруги Капаклы тяжело переживают то, что случилось в ночь на 20 октября 2020 года, пара была на волоске от смерти. Они ехали по трассе Санкт-Петербург – Москва, но машина не справилась с управлением. Марина уверена, что в случившемся есть большая доля вины супруга, потому что он превысил скорость, хотя она просила его быть осторожней. Вскоре после произошедшего Марина ушла ночевать к родителям.



Роман рассказал, что чувствует за собой вину, ведь ДТП произошло по стечению нескольких причин: летняя резина, погодные условия, а также повышенная скорость. Молодой человек считает, что нахождение Марины в квартире родителей только положительно повлияет на неё, девушка сможет выдохнуть и немного отпустить ситуацию.



Роман также рассказал в микроблоге, что уже пора прерывать молчание. Молодой человек намерен отправиться за супругой, попросить прощения у неё, а также у родителей возлюбленной, ведь он был ответственным за случившееся. Машина после аварии вряд ли подлежит восстановлению, но за неё супруги почти не переживают, потому что надеются приобрести новую.