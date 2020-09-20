Марина Африкантова рассказала о том, чем они с Романом Капаклы займутся после ухода с телестройки.

КАПАКЛЫ И АФРИКАНТОВА ПОКИНУЛИ ТЕЛЕПРОЕКТ! ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ РЕБЯТА ЗА ПЕРИМЕТРОМ?

Первый выгон на «Спаси свою любовь» состоялся! Марина Африкантова и Роман Капаклы покинули телепроект. Чем займутся ребята за периметром, читай в эксклюзивном интервью.

«Мы будем активно развивать социальные сети, у нас есть чёткий план, как состояться именно в видеоблогинге. Мы знаем, в каком направлении двигаться, что снимать. На проекте не было возможности и времени снимать всё, что нам хотелось», – поделилась Марина с Mpravda.com.

Планируют ребята выпустить и собственную линию одежды.

«У нас уже есть цех, который поможет нам выпустить свою коллекцию. Это будут толстовки или костюмы с принтом бульдога. Нам остаётся только выбрать ткань и подкорректировать модель с дизайнером. Мы точно знаем, что наша одежда разойдётся, как горячие пирожки», – рассказала Африкантова.

Рома планирует также продолжать развиваться в области спорта, а Марина займётся ещё и рекламой.

А ты будешь скучать по ребятам?