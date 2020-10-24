Марина Африкантова сильно испугалась случившейся аварии и даже начала подозревать, что она была не случайна.

Миг, который может изменить жизнь любого … 🚘

Никто из нас, не знает когда наступит наш последний час … когда будет последний взгляд … когда будет последний вздох …

То, что было недавно ночью уже ушло. Авария случилась около г. Валдай (4,5 часа от Москвы) город, где Рома мне сделал предложение 💍❤

Я считаю случайностей в жизни не бывает. Авария это серьезный звоночек … это нам предупреждение … Возможно мы движемся в неправильном направлении, возможно это повод остановиться … задуматься.

Значит, судьба нас предупреждает.

Только о чём ? 🥺

Хочется, конечно, «выбросить» из головы все негативные эмоции страха и ужаса, которые застряли в с момента аварии 🤯 Возможно от сюда и головные боли …

До сих пор думаю — почему это произошло … Что это может означать? 😔🤷‍♀ О чём же нас хотели предупредить ? …