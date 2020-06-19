Вечером 10-го июня бренд телестройки Ольга Рапунцель снова стала мамой, родив вторую дочь. Следующие несколько месяцев семья Дмитренко будет продолжать жить в арендованной квартире, в которую они переехали перед родами, после чего в новом составе вернутся на «ССЛ».



Марина Африкантова же уверена, что Оля с Димой не остановятся на двух детях и продолжат рожать детей на проекте. Девушка объяснила это тем, что, по ее информации, Дима мечтает о сыне, и Оля хочет подарить мужу именно мальчика, но, так как пока у них рождаются только девочки, ребятам придется еще поработать над этим вопросом.



Также Африкантова уверена, что супруги Дмитренко никуда не уйдут с проекта, ведь в этом для них нет никакого интереса. На поляне у их клана особое положение – после вторых родов семье отдадут целый этаж для проживания, не говоря уже о полном довольствии.