Недавно Марина Африкантова поделилась с подписчиками, что собирается принять участие в одном хорошем проекте, где руководить будет опытный косметолог. Марина хотела показать на своём примере, как важно следить за кожей, питать её и увлажнять. В проекте Марина провела несколько процедур и похвасталась зрителям, как повлияли на её кожу специальные инъекции по омоложению. Однако в скором времени Марина пожаловалась на плохое самочувствие.



Поклонники участницы «Дома-2» считают, что ей стало плохо именно из-за инъекций, которые подорвали иммунную систему девушки. У Марины поднялась температура, воспалились глаза, во всём теле ощущается слабость и недомогание. Роман Капаклы ухаживает за девушкой, заваривает ей чай с боярышником и всячески поддерживают любимую.



Многие зрители уверены в том, что Марина просто впала в очередную депрессию. По их мнению, совсем скоро девушка заговорит об уходе с проекта, но так никуда и не уйдёт.