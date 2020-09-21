Бывшая участница телестройки Марина Африкантова поделилась своими эмоциями по поводу ухода из «Дома-2». Девушка рассказала, что ни на кого не держит зла, но разочарована поведением Ольги и Дмитрия Дмитренко, которые очень радовались, что Рома с Мариной покидают периметр. Африкантова не поняла, почему супруги так ополчились на их пару, ведь всегда семья Капаклы относилась к ним с душой и оказывала помощь.



Стоит напомнить, что по новым правилам проект «Дом-2. Спаси свою любовь» каждый месяц покидает одна из пар, которую выберут сами участники с помощью голосования. В прошедшую пятницу проект покинула Марина с Романом Капаклы. Девушка поделилась, что не обижается на решение участников, к тому же они с мужем уже давно стали понимать, что к концу подходит их время в периметре и пора двигаться дальше.



Марина добавила, что очень разочарована поведением Оли и Димы Дмитренко, ведь они всегда были в хороших отношениях. Находясь на острове, Капаклы уступали Дмитренко свою комнату, а сами спали на кухне, Оля советовалась, стоит ли приходить на проект после декрета, а Марина поддерживала её и советовала возвращаться. А теперь Дмитренко радуются, когда Капаклы покидают телестройку и считают, что именно они поспособствовали их уходу.