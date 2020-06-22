Марина Африкантова и Роман Капаклы забрали у родителей свою собаку.

B-day Bonni 🎉🎁🐶🛍

Ура 🎉🎉🎉 Наконец-то Боняша с нами 👨‍👩‍👧 Это наш член семьи, наш друг и защитник 👊

Боните исполнилось 10 месяцев 🙈

Она уже такой кабанчик 😄 Весит целых 10 кг 😁 В её любимой сумке её уже не поносишь 👜 Чувствует себя прекрасно, активная, веселая, игривая 🙃

Мои родители её так откормили 🥒🍔🤪 Она как «сыр в масле» была с ними — так округлилась, я даже её не узнала 😂 Спасибо моим любимым папе и маме ❤ За эти 3 месяца с ней ☺ За трепет и заботу, спасибо, что приучили её к улице 🙏 Дома она теперь ни-ни 🙅‍♀👍🎉 Два дня на поляне она адаптировалась, грустила, скучала по ним, переживала 😢 Всё-таки смена обстановки играет роль, но сейчас уже всё в норме 💪 Пришла в себя.

Вчера мы классно отметили 🎉🎉🎉 Столько подарков ей надарили 😉 Можете посмотреть в сторис 😙

Вы рады, что Бонитка с нами ? 👨‍👩‍👦 Подросла ? 😃