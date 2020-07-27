Марина Африкантова рассказала о плохом состоянии здоровья.

Заболела 🤒

Не люблю я болеть 😔 Вчера после лобного почувствовала себя плохо, подумала, что просто устала в течение дня. А на утро просыпаюсь жар 🥵 температура 37,5. Целый день лежу 🛌 сплю 😴 сил как будто нет, думаю вирус какой-то, потому что симптомов никаких нет, только глаза тяжёлые и красные 👁 Пью ибупрофен и сейчас на ночь парацетамол выпила 💊 Температура спала.

Мой Ромашка целый день за мной ухаживает, так приятно 🥰 Шиповник с малинкой приносит, заботится. А Боняша вообще в полном восторге — лежит весь день со мной под боком, кайфует 😁 Лечит меня, энергию свою передаёт 🥰

Надеюсь завтра будет получше 🙏