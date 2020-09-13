Марина Африкантова высказалась об их с Романом Капаклы номинации на уход.

Новые правила на «Спаси свою любовь» обязуют раз в месяц прощаться с одной из пар. Марина Африкантова считает, что они с мужем должны остаться.

«Мы номинированы, но против нас не так и много голосов. Уйти мы не боимся, так как твёрдо стоим на ногах. Но мы любим это место и считаем, что ещё не изжили тут себя. Да, как многие говорят, у нас всё есть и расти нам некуда. Но мы тот пример, который показывает, как можно планировать свою жизнь: мы были вместе три года, затем свадьба, есть две машины, есть квартира, в которой мы делаем ремонт. Мы знаем, как будем зарабатывать деньги. У нас так, как должно быть», – пояснила Марина.

Напомним, что номинированы на уход в доме «Спаси свою любовь»: Слава и Юля Иванченко, Ксюша и Саша Задойновы, Марина Африкантова и Роман Капаклы. Кто должен покинуть проект? Голосуем.