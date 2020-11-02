Марина Африкантова советует женщинам быть мудрее в отношениях и всегда поддерживать своего мужчину.

Отношения между людьми, особенно между мужчиной и женщиной часто рушатся из-за непонимания и нежелания поддержать друг друга.

Но, почему, стоя в загсе, мы клянёмся быть» и в горе, и в радости», а на деле оказывается, что только «в радости» 🤷‍♀

У каждого из нас в жизни бывают взлёты и падения, белые и чёрные полосы. И самое важное в этот момент, правильно протянутая рука близкого человека.

Иногда мы виним мужчину в своих проблемах, даже не задумываюсь о том, что ему может быть в ⃣⃣⃣ раз сложнее, чем нам. В такие моменты женщине стоит немножечко переступить через свои обиды и поддержать любимого человека в сложную минуту.

Это не говорит о нашей слабости, о том, что мы сдались и первые пошли на контакт. Нет, наоборот. Это в очередной раз доказывает нашу силу, мудрость и возможность плюнуть на злость и затаённые обиды и поддержать самого близкого человека в нашей жизни.

В нашей семье тоже бывают недопонимания и ссоры, но я всегда готова поддержать человека, который так много сделал для меня и так дорог моему сердцу 🥰

Люблю тебя мой муж ❤