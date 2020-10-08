Вчера Марина Африкантова стала крестной матерью дочери Степана Меньщикова и Ангелины Монах.

Я стала крестной мамой 👼

Для меня это очень серьезное, ответственное и важное событие … Сегодня я стала крестной замечательной девочки Степании 👶 Я рада, что Ангелина и Степа доверили именно мне такое звание 🥰 Желаю своей любимой крестнице огромного здоровья и всего самого хорошего ! Я буду за тебя молиться и радоваться твоим успехам 😊

Знай, наша малышка 👼 — у тебя самые лучшие крестные 😋

Теперь мы одна большая семья, и я этому очень рада 🤗👨‍👩‍👧❤