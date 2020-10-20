Татьяна Владимировна сообщила своим подписчикам о том, что её дочь Марина вместе с мужем попали в аварию по дороге из Питера в Москву.

Москва 20.10.20

Дорогие наши друзья! У нас в семье произошло несчастье. Марина и Рома ночью с 19 на 20 октября выехали из Питера в Москву! И в 2 часа ночи их машину занесло и стало крутить на мокром асфальте ! Все , что произошло вы узнали уже из этого видео, нам уже видео в 7 утра сбросила наша подписчица и сразу мы стали звонить Марине и все узнавать! Самое неприятное и страшное было было смотреть , как Марина плачет и не может сказать ни одного слова! Первая мысль мелькнула , что с Ромой?, где Рома? Сердце замирало от ужаса, и когда Марина сказала , что с ними все хорошо и они отделались сильным испугом , стало сразу легче , что молодые наши дети живы и их спасли падушки безопасности , которые кругом! Когда две жизни остались целы и здоровы, то уже машина уходит далеко на второй план! Наши дела с подписками пока на время отложим , надо успокоиться!