По словам Марины Африкантовой, они с мужем готовы к детям, но в ближайшее время не планируют становиться родителями.

АФРИКАНТОВА: «МЫ ДЕТЕЙ НЕ ПЛАНИРУЕМ»

Злые языки поговаривают, что ради места на проекте Марина и Рома вернулись к вопросу о детях. Африкантова опровергла эти слухи и рассказала всю правду в беседе с Mpravda.com.

«Мы честно говорим, что сейчас детей не планируем. Но мы не используем контрацепцию, то есть в любой момент я могу забеременеть. Я не высчитываю никакие дни, но если Бог даст, то, конечно, мы будем рожать», – пояснила участница.

Марина признаётся, что ещё внутренне оттягивает этот момент.

«Мой организм готов, но ощущениями я отодвигаю этот момент немного подальше. Пока я хочу состояться как личность, хочу показать самой себе, что могу я большего. Первый год после рождения ребёнка нужно будет точно посвятить себя заботе о малыше. Мама у меня не такая фанатка, готовая всё время помогать. Мы с Ромой рассчитываем только на себя, поэтому сначала хочется реализоваться как личность. У меня есть потенциал», – подытожила Марина.