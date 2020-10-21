Бывшая участница телестройки Марина Африкантова рассказала, что они вместе с Романом Капаклы попали в жуткое ДТП. Блондинка считает, что они с мужем родились в рубашке, их спас ангел-хранитель, потому что на обычно оживленной трассе почти не было машин в момент аварии. Супруги уверены, что этот страшный день вполне можно считать их вторым рождением.



Марина рассказала об аварии в своём микроблоге. Не сдерживая слёз, бывшая участница поведала, что даже врагу не пожелает того, что они с мужем пережили. Супруги ехали по платной скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург, сначала моросил дождь, но потом резко пошел мелкий снег. Из-за того, что на машине стоит летняя резина, её сильно начало кружить, Роман не смог справиться с управлением, машина долго вертелась, а потом резко встала.







Марина призналась, что таких ощущений не испытывала никогда, их с супругом жизни висели на волоске. Удивительно, что на такой оживленной трассе почти не было машин. Марина уверена, если бы ехала фура в этот момент, их с мужем уже не было бы в живых.