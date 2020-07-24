Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, ныне уже завершившая свою спортивную карьеру, в интервью порталу Punto de Break рассказала об обстоятельствах, приведших к ее дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

В 2016 году Марию дисквалифицировали на 24 месяца из-за обнаружения в ее организме следов мельдония. Позже спортивный арбитраж частично удовлетворил апелляцию россиянки и сократил срок до 15 месяцев, но выйти на прежний спортивный уровень Шарапова так и не смогла.

Теннисистка не стала скрывать, что продолжала принимать мельдоний, не уследив за его внесением в список запрещенных. Она честно объявила об этом на специальной пресс-конференции, хотя многие ее коллеги по несчастью позднее избежали наказания из-за особенностей препарата — его следы очень долго остаются в организме.

По словам Марии, проблемы со здоровьем у нее были с детства и врач выписал препарат, содержащий мельдоний.

«Невзирая на то что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию. Он нашел доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином», — рассказала она.

Sharapova: "Mi agente no revisó la lista de medicamentos, fue error suyo" https://t.co/phGk9Wh8vC — Punto de Break (@PuntoDBreak) July 22, 2020

Шарапова принимала милдронат на регулярной основе. После того, как тот попал в список запрещенных препаратов, менеджер теннисистки просто не обратил на это внимание.

«В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещен. В конце 2015-го я попросила своего менеджера проверить обновленный список запрещенных препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы», — приводит слова россиянки РИА «Новости».

В феврале 2020 года 33-летняя Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.