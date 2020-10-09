Мария Круглыхина осознала, о чём её предупреждал духовный наставник ещё год назад.

Вчера произошла какая странная история, которая хотела нам что-то сказать…

Мы как обычно проводили папу в Москву и уж было начали грустить. Смотрю с окна муж всё не уезжает долгое время, с машиной суетливо возится и возится. Потом выбегает Лиза с огромными глазами из балкона и говорит что у папы захлопнулся багажник, а в нем были ключи от машины. Это так добрая Елизавета поучавствовала, выбросила конфетку с окна папе «на дорожку», как всегда прямо в траву попала, а Миша пока отвлекся искать ее тут и багажник хлопс…короче, услужила, а может отвела)

До позднего вечера не могли всем двором вскрыть машину пока не приехали профессионалы своего дела👨‍🏭)) обнимая на последок мужа, подумала, что неспроста это все, «даже тачка противится тебя от нас увозить…»

Уже глядя в след уезжающей машине мне так явно вспомнилась прошлогодняя беседа с Павлом Островским, о том, что ничего хорошего не выходит когда семья живет не вместе. Отец Павел на полном серьезе мне хотел тогда донести, что зря мы вообще затеяли жить по разным городам, когда жене так сильно нужен муж, мужу жена, а детям папа. «И кому ваш дом будет тогда нужен, если в нем некому будет жить?!» — вспомнила эти слова и как-то дурно стало…

Да уж, ничего не бывает так постоянно как временное…но мы вообще то верим, что в этой жизни еще успеем толком пожить вместе))

П.С: Батюшка @pavelostrovski я уже не раз поняла от чего тогда предостерегали, воздохните там снова за нас, чтобы быстрее новоселье отметили и семья наша воссоединилась🙏