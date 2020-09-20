Мария Кохно высказала своё мнение о ситуации, сложившейся в семье Валерия Блюменкранца.

Мужчины не меняются 🔥

Я считаю, что нормальный серьёзный мужчина не придёт на проект ради бабок и не бросит свою жену с ребёнком. Для меня всегда была очевидно что Валера никчёмный мужчина который просто нашёл хорошую девушку в лице Ани, проехав ей по ушам 800 раз и которая готова его обеспечивать. Вообще я шла на другую тему и не хотела обсуждать его. Но, была безумно рада увидеть Тату и других участков дома 2 ❤Всем любви ❤