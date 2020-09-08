Экс-участница Дома-2 Мария Кохно празднует свою личную победу.

Победа 🔥🔥🔥я сегодНя получила премию Блогер года по версии lima_magazine_official 🔥 честно скажу -мне приятно до слез и только самые близкие люди знают сколько я работаю ,и как иногда я просто падаю от усталости ! Я поняла одно 💯-для того ,чтобы быть блогером -нужно этим жить и любить каждого ,показать всю себя и выворачивать наизнанку …. я не стесняюсь быть любой при вас в эфирах (утром ,с отеками ,вечером под бакалом вина ,в слезах И так далее)

Да ,многие меня не любят и говорят что я похожа на Лошадь ,иногда на Собак ,в худшие мои дни на Успенскую 😁но честно -все это не важно ,главное что я самая настоящая и не Боюсь при вас быть любой !вы моя семья !вы-мое все !простите меня за косяки я все исправлю ) #блогер