Экс-участница Мария Кохно встала на защиту Алены Савкиной.

Это Дно🔥пока нас окружают такие мужики как Яббаров и Блюм !которым абсолютно пох что происходит с их детьми и женщинами ! Вчера было очень жесткое шоу Бб ,где я стала свидетелем того ,как Илья бил Алёну -мать своего родного ребёнка при родителях и всей стране ,и бил нет один а на пару со своей матерью! Это дно🔥,когда мужчина называет мать ребёнка шлюхой на всю страну не платя ни копейки алиментов ,это Дно ,когда Илья берет и продаёт рекламу на странице Алёны ,находясь на проекте и получая там зарплату !ps ещё очень жаль Аню Левченко ,которая связалась с таким мудаком как Валера ,дай бог ей сил и здоровья ребёнку ! Ещё хотела сказать что типо «да они знали знали с кем связываются»да к сожалению когда любишь -ни*я не видишь и думаешь что сможешь изменить человека …..да женщины мы такие к сожалению ,поэтому я всегда буду на стороне женщин ,Всегда!!!! И не спрашивайте меня -почему я так боюсь рожать …..да потому что такие уроды окружают ! Которые думают что все театр вокруг и дети и свадьба и жизнь ……