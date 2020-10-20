Мария Бондарь рассказала о причинах своего внезапного ухода с телестройки.

Дорогие мои друзья! Как вы уже знаете, я покинула проект! Но никто не знает почему я это сделала.

Не так давно к нам пришла девочка Анастасия, по её словам она кмс по боксу. У нас произошла потасовка, в следствии чего я получила сотрясение головного мозга, в эфирах полную драку не показали, после чего нас начали обвинять, что мы выступали в роли провокаторов и сами виноваты. Но это было не так. Эта девушка угрожала нам, якобы зарежет нас ночью. Ранее она уже была привлечена к уголовной ответственности. В пятницу, сидя на лобном я потеряла сознание, ведущие не хотели вызывать скорую помощь, чтобы не разводить лишней шумихи. Ведущие поставили меня перед выбором: «либо ты уходишь с проекта и пишешь заявление там, либо остаёшься и молчишь о происходящем». Но выбор пал в сторону МОЕГО здоровья и я покинула телепроект Дом-2.

На данный момент у меня сотрясение 2 степени, заявление в полицию уже подано. Проект однозначно будет «прикрывать» эту девушку, потому что она является ярким провокатором в коллективе, что интересно для зрителя.