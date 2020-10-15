Мария Бондарь прокомментировала выходку Алёны Савкиной в её адрес во время шоу «Бородина против Бузовой».

МАША БОНДАРЬ ОБ АЛЕНЕ РАПУНЦЕЛЬ «НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЭТО ПОВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ МАТЕРИ!»

На одном из последних ток-шоу Алена Рапунцель набросилась на Марию Бондарь, которая жёстко высказалась о поведении экс-участницы. Маша заявила, что во время съёмок Алена была замечена в нетрезвом состоянии, после чего Рапунцель продолжила разговор уже на кулаках.

«Я сказала правду, что на прошлом шоу она была в неадекватном состоянии, просто в говно. Весь коллектив это видел, это даже Макс Колесников подтверждал, но сказать правду осмелилась только я. После этого она накинулась на меня и начала таскать за волосы. Я не знаю, что она хотела этим доказать. Мне кажется, в последнее время она вообще неадекватная. Наверное, из-за того, что в жизни происходит, она пытается уйти от проблем с помощью волшебных напитков. Не думаю, что это поведение настоящей матери», – рассказала Бондарь Mpravda.com.