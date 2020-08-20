Мария Бондарь призналась, какие черты характера не приемлет в мужчинах.

Не переношу нытиков и слабаков

То, что я хочу увидеть в мужчине — это не список моих требований и, боже упаси, не фантазии об идеальном мужчине. Нет. Это то, элементарное, задуманное не женщиной, но природой, чем должен обладать представитель сильного сильной и очень нами любимой половины человечества. Наряду с чувством юмора, уверенностью, заботой, преданностью, мне бы очень хотелось видеть сильного духом, такого несгибаемого и непоколебимого «мамонта». Я не переношу нытиков, слабаков, тюфяков, пасующих перед любым мало-мальскими препятствием, я уже не говорю о серьезных жизненных ситуациях. Даже я не позволяю себе сдаваться, а ты, «мамонт» , не должен это допустить втройне!!!

Я должна знать, что, когда обессилена, подавлена или у меня проблемы, ты не расскажешь мне о том, что тебе тоже плохо, даже гораздо хуже.