Мария Бондарь интересуется у своих подписчиков, кто, по их мнению, должен уйти с проекта.

Всем привет 👋 В первую очередь, хочу всех вас поблагодарить за вашу поддержку! Мне, правда, очень приятно видеть то, что вы в меня верите не смотря ни на что. 🙏 Ваши тёплые слова и советы воодушевляют и придают мне сил💪 Спасибо вам!🙏🌺

Не понимаю людей, которые пишут гадости, которые связаны с внешностью. Мне кажется, это то, что нельзя высмеивать, потому что это дано нам природой и генетикой. Ну да ладно. Я всегда готова посмеяться над собой😄 Не нравится вам мой нос или что-то ещё? Ну простите меня, что я не такая идеальная, как вы😁 Всем не угодишь🤷‍♀

Хочу поболтать со своей адекватной аудиторией. Вопрос такой: «кто, по вашему мнению, должен покинуть проект? Кто засиделся на проекте и не имеет перспектив в построении отношений?» 🤔 Только давайте договоримся, что вы даёте объективную оценку и аргументируете своё мнение🤝

На самом деле, мне очень интересно почитать ваше мнение, потому что вам со стороны виднее.🕵🏻

Всех обняла 🙌 Спасибо за обратную связь 😘