Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала «Россия 1», что в детстве страдала клептоманией.

По словам актрисы, воровство доставляло ей «страшное удовольствие». Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и «смывку». Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать.

«Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию», — рассказала она.

Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде «подзатыльников» или выговора женщина просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.