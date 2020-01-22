Информация о сердечном приступе главного редактора RT Маргариты Симоньян не соответствует действительности.
«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщение о госпитализации Симоньян сообщил Telegram-канал Mash.
«Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Ее госпитализировали в институт имени Н. В. Склифосовского из-за проблем сердцем», — отмечает Mash.
Отмечается, что Симоньян стало плохо во время совещания в Кремле. Маргарита Симоньян — российская журналистка и медиаменеджер, главный редактор международного телеканала RT, а также информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik.
Видео дня. Как маленькой москвичке удалось сбежать от маньяка