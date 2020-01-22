Информация о сердечном приступе главного редактора RT Маргариты Симоньян не соответствует действительности.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала она в своем Telegram-канале.