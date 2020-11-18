Главный редактор RT Маргарита Симоньян вспомнила в Instagram о своих «грешках и довольно бурной юности» и посоветовала подписчикам быть толерантными и разумными.

Журналистка затронула тему однополой любви, опубликовав видео американской книжки о рыцаре и принце, и отметила, что готова обсудить «бурлящие волны».

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«Я не являюсь примером идеального следования тому, что называется традиционными ценностями, и я бы не хотела казаться такой. Просто потому, что не хочу казаться тем, кем не являюсь. Я — обычный человек, со своими грешками и с довольно бурной юностью», — рассказала Симоньян.

По словам главного редактора RT, у нее есть друзья-геи, которые выросли в СССР, где точно не было никакой пропаганды гомосексуализма, но «уже в подростковом возрасте они все о себе понимали».

«Хотя бы поэтому никакого «бичевания» геев в моей системе ценностей быть не может. ⠀

Тем не менее, мода и приносящая эту моду пропаганда вполне может подвигнуть (и подвигает) огромное количество мечущихся подростков ей следовать (…) Такое следование моде вопреки своей природе (в которой ребенок еще не успел разобраться) приводит к психологическим травмам, не говоря уже о поспешных трагедиях вроде ненужной смены пола», — отметила она.

Симоньян назвала Россию «чуть ли не последним островком нормальности в мире», раздираемом религиозным фундаментализмом и агрессивным ультралиберализмом, и призвала подписчиков оставаться нормальными, гуманными, толерантными, ответственными и разумными. ⠀

«Рамблер» писал, что ранее Симоньян на фоне прекращения войны в Нагорном Карабахе жестко высказалась по поводу критики России. Она призвала армян критиковать «национального предателя», коим считает премьер-министра Никола Пашиняна. Журналистка также подчеркнула, что «если бы не Россия», Карабах мог быть «потерян весь».