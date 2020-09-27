Маргарита Марсо призналась, что порой самоцензура делает её жизнь просто невыносимой.

Самоцензура? Как же меня это бесит😤 Когда ты выкладываешь что-то в соц сети, у тебя автоматом включается «правильность»🤓 Быть хорошенькой, чтобы тебя все хвалили и любили! И это, кстати, я вижу почти у всех на кого подписана😝 Как с этим бороться??? Ведь я не такая! Я люблю ругнуться матом, выпить вечером джин с тоником🍹 К вечеру меня все бесят и мне не хочется ни убираться, ни готовить, ни играть с детьми🤨 Иногда я чувствую, что мне внутривидовая сих пор 20 и что за меня кто-то должен сделать все дела🧐 Решить все проблемы, а я будут прыгать и скакать в безмятежности, как дурочка😏 Раньше я была железобетонной, а сейчас любая мелочь может вывести меня из себя🤯🤬 Может пора на терапию к психологу? И вроде кажется, жизнь прекрасна, все так здорово, я добилась чего хотела! Но нет! Мне все мало! Хочу машину побольше, дел поменьше, и чтоб меня никто не трогал, когда я хотела, и трогал, когда позволю😂 Херовая эта ваша взрослая жизнь🥴