Маргариту Ларченко возмутило сравнение с возлюбленной её бывшего парня Анастасией Голд.

ЛАРЧЕНКО СРАВНИЛИ С ГОЛД. ЧТО ОТВЕТИЛА ЭКС-УЧАСТНИЦА?

Маргарита Ларченко сменила цвет образ! Теперь Рита больше не блондинка, а русая.

«Я безумно рада, что вернулась к своему натуральному цвету волос! Теперь я другая», — написала девушка.

Хейтеры тут же атаковали экс-участницу и обвинили в подражании Анастасии Голд.

«Вы в своем уме?! Что у меня общего с ней может быть, кроме того, что она пользуется тем, что я выкинула на помойку?» — ответила Марго.

А ты как считаешь, похожи девушки или нет ничего общего?