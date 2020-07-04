Маргарита Ларченко перечислила минусы её возвращения на Дом-2.
Хотите чтобы я вернулась на Дом2?
Давайте только по-честному 😊
Я вот взвешиваю уже который день все плюсы и минусы 🦦
Пока минусов больше 😆
⭕Первый минус и самый большой — это привет депрессия 😑а там ее словить можно на раз два ✌🏿
Накроет сразу как только ворота закроют и микрофон дадут 😂
⭕Второй — нервы, а это сказывается на здоровье всего организма.
Пол года последние, что я была там я пила успокоительные, без них там нереально, ну если ты в отношениях 🤣
Да ещё и в тех, что была я 🤣Упаси Боже такие же ))😂
⭕Менеджеры, которые работают у меня останутся без работы
⭕Забросится Инстаграм
⭕Магазин мой тоже не сможет работать
⭕Квартиру придётся сдать
⭕Зарпалата меньше, чем я сейчас зарабатываю
⭕Отдать пароли от социальных сетей
⭕Общение с близкими — час в день
⭕Социальная деградация
Вот как то так..
Что скажите?