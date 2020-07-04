Маргарита Ларченко перечислила минусы её возвращения на Дом-2.

Хотите чтобы я вернулась на Дом2?

Давайте только по-честному 😊

Я вот взвешиваю уже который день все плюсы и минусы 🦦

Пока минусов больше 😆

⭕Первый минус и самый большой — это привет депрессия 😑а там ее словить можно на раз два ✌🏿

Накроет сразу как только ворота закроют и микрофон дадут 😂

⭕Второй — нервы, а это сказывается на здоровье всего организма.

Пол года последние, что я была там я пила успокоительные, без них там нереально, ну если ты в отношениях 🤣

Да ещё и в тех, что была я 🤣Упаси Боже такие же ))😂

⭕Менеджеры, которые работают у меня останутся без работы

⭕Забросится Инстаграм

⭕Магазин мой тоже не сможет работать

⭕Квартиру придётся сдать

⭕Зарпалата меньше, чем я сейчас зарабатываю

⭕Отдать пароли от социальных сетей

⭕Общение с близкими — час в день

⭕Социальная деградация

Вот как то так..

Что скажите?