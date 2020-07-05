Маргарита Ларченко продолжает размышлять о плюсах и минусах своего возвращения на телестройку.
Ну что берём быка за рога?😎
Или ну его 🤪
О ком речь как думаете?
Вы кстати о плюсах не услышали 👏🏻Они безусловно есть 👍
Плюсы возращения на проект 🙌:
♨увеличивается активность Инстаграм
♨возращение в селебрити жизнь 🤣тут ещё конечно нужно подумать нужна ли такая селебрити жизнь 😂Где с детства детей коронуют 😆
♨ооо конечно новые подписчики — участники ведут борьбу за них не за жизнь, а на смерть 😆
♨ну типа по носу щелкнуть кое- кому
♨постоянно в телике
♨халявная колбаса 😆ее очень там любят — особенно топовые участники 😆
Глотки разгрызут лишь бы пожрать дали перед лобном 🤣
♨развитие речи, но это при условии, что ты читаешь книги и по минимуму общаешься с местными аморфами, у которых последняя книга это букварь 🤪
Нормальных людей, там по пальцам пересчитать 😊
♨далеко на работу ездить не надо 😆Встал и уже на работе 😋
♨кризис в стране пофиг, если в топе 150 заплатят 😂✌🏿если нет 17 тыщ прилетит на трусы новые хватит- главное не чёрные, а то в кадре нельзя ✌🏿
♨ооо да популярность на улице 😎идёшь, а тебя звездой считают 😁🤣🤣🤣как вам такая популярность??
♨реклама дороже, если ты звезда 🌟