Маргарита Ларченко продолжает размышлять о плюсах и минусах своего возвращения на телестройку.

Ну что берём быка за рога?😎

Или ну его 🤪

О ком речь как думаете?

Вы кстати о плюсах не услышали 👏🏻Они безусловно есть 👍

Плюсы возращения на проект 🙌:

♨увеличивается активность Инстаграм

♨возращение в селебрити жизнь 🤣тут ещё конечно нужно подумать нужна ли такая селебрити жизнь 😂Где с детства детей коронуют 😆

♨ооо конечно новые подписчики — участники ведут борьбу за них не за жизнь, а на смерть 😆

♨ну типа по носу щелкнуть кое- кому

♨постоянно в телике

♨халявная колбаса 😆ее очень там любят — особенно топовые участники 😆

Глотки разгрызут лишь бы пожрать дали перед лобном 🤣

♨развитие речи, но это при условии, что ты читаешь книги и по минимуму общаешься с местными аморфами, у которых последняя книга это букварь 🤪

Нормальных людей, там по пальцам пересчитать 😊

♨далеко на работу ездить не надо 😆Встал и уже на работе 😋

♨кризис в стране пофиг, если в топе 150 заплатят 😂✌🏿если нет 17 тыщ прилетит на трусы новые хватит- главное не чёрные, а то в кадре нельзя ✌🏿

♨ооо да популярность на улице 😎идёшь, а тебя звездой считают 😁🤣🤣🤣как вам такая популярность??

♨реклама дороже, если ты звезда 🌟