Маргарита Ларченко поведала о своей поездке на отдых в Сочи.

Отдых в Сочи моими глазами ✈️⛱

Я уже прилетела в Москву, если что 👋

Что хочу сказать, вот как не любила наши российские курорты, так и не появится эта любовь …

Ну вот невозможно влюбиться, если не твоё — это не только о курортах, но и о людях.. Разницы нет.

Что мне в Сочи не нравится❌🚫 так это толпы людей, и мне реально стыдно порой, что я из России, как отдыхают русские, и как они себя ведут..

А какие мамочки там лежат на пляжах и как орут на своих детей, со словами: «Я тебе куплю сейчас билет на поезд 🚆, поедешь один домой»

Я ребёнок в ответ: «ты плохая мама, я тебя ненавижу»

Чего я только там не насмотрелась..

Как хлещут пивас рядом с детьми и на детей вообще все равно..

На пляже в последний день было столько людей, что даже мест просто сесть нет, не то чтобы лечь…

Но 🐱

Есть и дикие пляжи, о которых туристы слава богу не знают, там уже можно полежать и насладится морем, солнцем, а не воплями мамаш выпивших..с утреца..

За границей такого нет.. даже в Турции люди ведут себя на отдыхе иначе.

Культурнее что ли..

Конечно, есть и положительные моменты это люди с которыми я познакомилась и провела с ними свой отдых 🥰

Спасибо за добрые моменты 💜

А вещей то я с собой набрала так много будто не на неделю собралась отдыхать, а на месяц 🌒