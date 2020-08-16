Маргарита Ларченко поведала о своей поездке на отдых в Сочи.
Отдых в Сочи моими глазами ✈️⛱
Я уже прилетела в Москву, если что 👋
Что хочу сказать, вот как не любила наши российские курорты, так и не появится эта любовь …
Ну вот невозможно влюбиться, если не твоё — это не только о курортах, но и о людях.. Разницы нет.
Что мне в Сочи не нравится❌🚫 так это толпы людей, и мне реально стыдно порой, что я из России, как отдыхают русские, и как они себя ведут..
А какие мамочки там лежат на пляжах и как орут на своих детей, со словами: «Я тебе куплю сейчас билет на поезд 🚆, поедешь один домой»
Я ребёнок в ответ: «ты плохая мама, я тебя ненавижу»
Чего я только там не насмотрелась..
Как хлещут пивас рядом с детьми и на детей вообще все равно..
На пляже в последний день было столько людей, что даже мест просто сесть нет, не то чтобы лечь…
Но 🐱
Есть и дикие пляжи, о которых туристы слава богу не знают, там уже можно полежать и насладится морем, солнцем, а не воплями мамаш выпивших..с утреца..
За границей такого нет.. даже в Турции люди ведут себя на отдыхе иначе.
Культурнее что ли..
Конечно, есть и положительные моменты это люди с которыми я познакомилась и провела с ними свой отдых 🥰
Спасибо за добрые моменты 💜
А вещей то я с собой набрала так много будто не на неделю собралась отдыхать, а на месяц 🌒