Маргарита Ларченко рассказала своим поклонникам о том, что она живёт по принципу: что-то нравится, взяла и сделала.

Я выбираю жить в кайф 😎🖤🌍

Как быстро летит время, вроде недавно была маленькой..

Знаете, я почему- то плохо помню своё детство, но некоторые моменты помню очень хорошо 😅😂

Как меня мама с папой щекотали по выходным, как я к бабушке ходила на чай, как после школы с одноклассниками ели макароны сухие))

Скоро у меня день рождения, даже страшно, как летит незаметно время.

Но скажу, что моя жизнь чертовски увлекательна.

Я живу по принципу что — то не нравится встала и ушла, что — то нравится взяла и сделала.

Так собственно я в 18 сняла квартиру, ушла из колледжа, устроилась на работу и стала жить одна.

Потом, конечно, я отучилась в РГСУ.

Сначала я продавала диски — это была моя первая работа в 18 лет 😊( мне хватало снимать квартиру и жить)

После я устроилась продавать телефоны и там, жизнь меня свела с девочкой Люсей, которая рассказала о том, что скоро будут искать менеджера в кооператив, попробуй пройти.

Я прошла, доросла до руководителя ( ИО )

После ушла в другой кооператив на должность руководителя отделения города.

Скажу, что параллельно я всегда чем- то занималась ( отучилась на наращивание ногтей, открывала шоурум, организовывала быстрые свидания, романтические свидания для двоих)

Потом я поняла, что все, я больше не наполняюсь эмоциями и нашла их на телевидении.

Год на проекте, для меня огромный опыт.

На сегодняшний день 🙆🏼‍♀

У меня свой интернет магазин одежды, косметику я закрыла ( средний чек 🧾 очень маленький, на заметку желающим открыть)

У меня работают два менеджера на мой личный блог 🙆🏼‍♀🙆🏼‍♀

Я веду 3 страницы в социальных сетях

+свою 😎

У меня есть свой чек -лист, как избавится от целлюлита + крутой препарат ✅от него же 😌

Курс обучения по обработке видео для чайников

Я закрыла все кредиты а их у меня было примерно на 1 млн рублей 😅

И безумно рада тому, как складывается моя жизнь сейчас 😊

Просто почему — то захотелось с вами поделиться 🖤

И ещё хочу поблагодарить каждого, кто пишет мне приятные сообщения, слова благодарности, да и вообще каждый день смотрит меня и переживает за мою жизнь 🖤

Спасибо вам 🖤