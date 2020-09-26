Маргарита Ларченко рассказала своим поклонникам о том, что она живёт по принципу: что-то нравится, взяла и сделала.
Я выбираю жить в кайф 😎🖤🌍
Как быстро летит время, вроде недавно была маленькой..
Знаете, я почему- то плохо помню своё детство, но некоторые моменты помню очень хорошо 😅😂
Как меня мама с папой щекотали по выходным, как я к бабушке ходила на чай, как после школы с одноклассниками ели макароны сухие))
Скоро у меня день рождения, даже страшно, как летит незаметно время.
Но скажу, что моя жизнь чертовски увлекательна.
Я живу по принципу что — то не нравится встала и ушла, что — то нравится взяла и сделала.
Так собственно я в 18 сняла квартиру, ушла из колледжа, устроилась на работу и стала жить одна.
Потом, конечно, я отучилась в РГСУ.
Сначала я продавала диски — это была моя первая работа в 18 лет 😊( мне хватало снимать квартиру и жить)
После я устроилась продавать телефоны и там, жизнь меня свела с девочкой Люсей, которая рассказала о том, что скоро будут искать менеджера в кооператив, попробуй пройти.
Я прошла, доросла до руководителя ( ИО )
После ушла в другой кооператив на должность руководителя отделения города.
Скажу, что параллельно я всегда чем- то занималась ( отучилась на наращивание ногтей, открывала шоурум, организовывала быстрые свидания, романтические свидания для двоих)
Потом я поняла, что все, я больше не наполняюсь эмоциями и нашла их на телевидении.
Год на проекте, для меня огромный опыт.
На сегодняшний день 🙆🏼♀
У меня свой интернет магазин одежды, косметику я закрыла ( средний чек 🧾 очень маленький, на заметку желающим открыть)
У меня работают два менеджера на мой личный блог 🙆🏼♀🙆🏼♀
Я веду 3 страницы в социальных сетях
+свою 😎
У меня есть свой чек -лист, как избавится от целлюлита + крутой препарат ✅от него же 😌
Курс обучения по обработке видео для чайников
Я закрыла все кредиты а их у меня было примерно на 1 млн рублей 😅
И безумно рада тому, как складывается моя жизнь сейчас 😊
Просто почему — то захотелось с вами поделиться 🖤
И ещё хочу поблагодарить каждого, кто пишет мне приятные сообщения, слова благодарности, да и вообще каждый день смотрит меня и переживает за мою жизнь 🖤
Спасибо вам 🖤