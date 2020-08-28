Маргарита Ларченко советует своим подписчицам почитать книгу о мужской психологи.
“ Как класть на тех, кто хотел класть на тебя” 👌💣Советую🤞🏻почитайте🔝
Автор так интересно разложила мужскую психологию и разные типажи мужчин 😂
Ощущение, что я с ними и встречалась.
Реально 😂
А ведь это чьи — то мужья..И слава богу господь отвёл 😂
На самом деле, лично я раньше думала, что все мужчины одинаковые, и жила с этим убеждением очень долго.
Убеждения появляются от нашего окружения, значит так в моем окружении рассуждали подруги, родственники, возможно я натыкалась на статьи с такими убеждениями.
Но я как- то была на марафоне, помню как он называется, но не буду заниматься рекламой, и там автор сказала, уберите все убеждения, которые не ваши.
Я убрала и оказалось, что реально не все !
И что реально мужчины, то вообще разные!
С разными целями в жизни.
Я за свои 28 лет выслушала абсолютно разные истории, и знакома заочно, после рассказов от своих подруг, с разными парнями, я думаю так у всех.
💣Есть мужчины, которым не нужна семья и дети- они хотят заниматься саморазвитием и бизнесом 🙌
💣 у которых есть жены, но им нужна ещё одна- МУЗА
💣хотят семью — таких вообще, особенно в столице — как клад пойти настоящий искать 😂или 100 долларов как в орле решке, но без подсказки.
💣которые ещё гуляют и не нагулялись
💣Бухающие мужики и не только
💣 « Мужики говорю красиво, ниче не делаю»
💣💣💣💣И конечно «Я мужчина — меня надо добиваться» 😂Это принцессы нашего века 👌это прям топчики сейчас 😂Ну типа как у девочек модно велосипедки, так и у них 😂
С каким ты сталкивалась???
В моем понимании топчик нашего века 🔝-где надо он мужчина, где не надо, он тоже мужчина и никак иначе.
А с возрастом я поняла одно, что абсолютно плевать сколько тебе в уши льют, важно, что на деле.
И что не стерпится и не слюбится !
Знаете девчат, я вот пробовала писать на разные темы.
Но тема именно отношений меня очень цепляет и волнует, поэтому думаю, что основная тема моих постов будет именно об этом, надеюсь вы меня поддержите 😘