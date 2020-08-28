Маргарита Ларченко советует своим подписчицам почитать книгу о мужской психологи.

“ Как класть на тех, кто хотел класть на тебя” 👌💣Советую🤞🏻почитайте🔝

Автор так интересно разложила мужскую психологию и разные типажи мужчин 😂

Ощущение, что я с ними и встречалась.

Реально 😂

А ведь это чьи — то мужья..И слава богу господь отвёл 😂

На самом деле, лично я раньше думала, что все мужчины одинаковые, и жила с этим убеждением очень долго.

Убеждения появляются от нашего окружения, значит так в моем окружении рассуждали подруги, родственники, возможно я натыкалась на статьи с такими убеждениями.

Но я как- то была на марафоне, помню как он называется, но не буду заниматься рекламой, и там автор сказала, уберите все убеждения, которые не ваши.

Я убрала и оказалось, что реально не все !

И что реально мужчины, то вообще разные!

С разными целями в жизни.

Я за свои 28 лет выслушала абсолютно разные истории, и знакома заочно, после рассказов от своих подруг, с разными парнями, я думаю так у всех.

💣Есть мужчины, которым не нужна семья и дети- они хотят заниматься саморазвитием и бизнесом 🙌

💣 у которых есть жены, но им нужна ещё одна- МУЗА

💣хотят семью — таких вообще, особенно в столице — как клад пойти настоящий искать 😂или 100 долларов как в орле решке, но без подсказки.

💣которые ещё гуляют и не нагулялись

💣Бухающие мужики и не только

💣 « Мужики говорю красиво, ниче не делаю»

💣💣💣💣И конечно «Я мужчина — меня надо добиваться» 😂Это принцессы нашего века 👌это прям топчики сейчас 😂Ну типа как у девочек модно велосипедки, так и у них 😂

С каким ты сталкивалась???

В моем понимании топчик нашего века 🔝-где надо он мужчина, где не надо, он тоже мужчина и никак иначе.

А с возрастом я поняла одно, что абсолютно плевать сколько тебе в уши льют, важно, что на деле.

И что не стерпится и не слюбится !

Знаете девчат, я вот пробовала писать на разные темы.

Но тема именно отношений меня очень цепляет и волнует, поэтому думаю, что основная тема моих постов будет именно об этом, надеюсь вы меня поддержите 😘