Маргарита Ларченко проповедует позитивное мышление, которое помогает ей достигать поставленных целей.

Наконец- то я порвала с депрессией 😑🙏😎❤️

Она иногда хочет со мной подружиться и начать все сначала 🤦‍♀️Но я не поддаюсь 😂

Она думает, что мы нашли друг друга, но мне крайне не нравится это состояние.

Я человек впечатлительный и для меня депрессия — это как для кого- то доброе утро 🤔

Началось все по прилёту в Сочи..

Череда несчастных случаев 👋

Но я собралась, и поняла, что я не хочу свою жизнь связывать с ней, у нас реально ничего общего 😂

Как только я отпустила весь негатив, моя жизнь стала наполняться красками и интересными людьми 🔥

Вчера, например, я сделала себе тату новое ❤️Сегодня вот поеду в одно очень интересно место- расскажу вам о нем сегодня в сторис 🙈Вечер обещает быть эмоционально красочным 🌆🤪

Завтра у меня обучение два дня 😌Буду учить девочку, как вести Инстаграм- индивидуально ☺️

В воскресенье у меня фотосессия- хочу прогулку по Москве, а знаете мы ещё с фотографом решили, что это будет раннее утро где- то 05:00 🙂Я думаю фотокарточки будут шикарными.. Москва пустая 😌

В понедельник тоже фотосессия 📸🎥

А ещё в конце августа в Москве выступает моя любимая поэтесса, на ее выступление я мечтала попасть лет так пять, вот думаю осуществить свою мечту …

Кто за мной давно наблюдает, знает, что я обожаю Ах Астахову ❤️

Стоит только отпустить негативные мысли 💭, как на смену тут же приходят положительные!

И не только мысли, но и действия! Как будто свыше 🙏

Когда я читала Богатый папа бедный папа, я наткнулась параллельно на такой ролик, где сказано, если будешь ныть что все плохо, судьба тебе покажет, как это плохо🤬 и сделает ещё хуже.

Если будешь говорить, что все прекрасно, судьба покажет как это прекрасно, и как бывает прекраснее 🔥

Запомните и вы! Этот закон реально работает ❤️

Вот такой утренний поток мыслей ❤️

Всем доброе утро ☀️ заи мои и хорошего вам настроения ❤️