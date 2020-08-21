Маргарита Ларченко проповедует позитивное мышление, которое помогает ей достигать поставленных целей.
Наконец- то я порвала с депрессией 😑🙏😎❤️
Она иногда хочет со мной подружиться и начать все сначала 🤦♀️Но я не поддаюсь 😂
Она думает, что мы нашли друг друга, но мне крайне не нравится это состояние.
Я человек впечатлительный и для меня депрессия — это как для кого- то доброе утро 🤔
Началось все по прилёту в Сочи..
Череда несчастных случаев 👋
Но я собралась, и поняла, что я не хочу свою жизнь связывать с ней, у нас реально ничего общего 😂
Как только я отпустила весь негатив, моя жизнь стала наполняться красками и интересными людьми 🔥
Вчера, например, я сделала себе тату новое ❤️Сегодня вот поеду в одно очень интересно место- расскажу вам о нем сегодня в сторис 🙈Вечер обещает быть эмоционально красочным 🌆🤪
Завтра у меня обучение два дня 😌Буду учить девочку, как вести Инстаграм- индивидуально ☺️
В воскресенье у меня фотосессия- хочу прогулку по Москве, а знаете мы ещё с фотографом решили, что это будет раннее утро где- то 05:00 🙂Я думаю фотокарточки будут шикарными.. Москва пустая 😌
В понедельник тоже фотосессия 📸🎥
А ещё в конце августа в Москве выступает моя любимая поэтесса, на ее выступление я мечтала попасть лет так пять, вот думаю осуществить свою мечту …
Кто за мной давно наблюдает, знает, что я обожаю Ах Астахову ❤️
Стоит только отпустить негативные мысли 💭, как на смену тут же приходят положительные!
И не только мысли, но и действия! Как будто свыше 🙏
Когда я читала Богатый папа бедный папа, я наткнулась параллельно на такой ролик, где сказано, если будешь ныть что все плохо, судьба тебе покажет, как это плохо🤬 и сделает ещё хуже.
Если будешь говорить, что все прекрасно, судьба покажет как это прекрасно, и как бывает прекраснее 🔥
Запомните и вы! Этот закон реально работает ❤️
Вот такой утренний поток мыслей ❤️
Всем доброе утро ☀️ заи мои и хорошего вам настроения ❤️