Маргарита Ларченко заговорила со своими подписчицами об интимных игрушках.
С🍌кс игрушки 🧸
Наверняка есть девчата, которые думали о том, что блин было бы круто, сходить в магаз для 🔞и купить что — то интересное ♨
Это ведь разнообразит семейную жизнь скажем так, ну а некоторым просто одинокую 😂
Но!
Не все мужчины готовы принимать такие повороты в голове у нас.
Многие говорят в смысле, я что тебя не удовлетворяю??
Или тебе что меня мало?
И реально обижаются на эту тему, и это их котиков, может реально задеть, они запарятся и потом вообще будет проблемы в половой жизни..и стоять будет на пол шестого 🕠
Я не знаю почему парни «не все» не любят разные вибрирующие штучки, мы ведь живем один раз и реально от с🍌кса хочется получать удовольствие.
Это ведь некая игра.
Но есть мужчины к сожалению эгоисты, они своё дело сделали и им пофиг, че там у тебя, он все😅😅😅красавчег че скажешь 🤟🏻всё так всё.
А вот если бы с игрушечкой а он слишком быстрый, то было бы и у тебя все 😒
В моем понимании постельные утехи это не выполнение супружеского долга, это кайф!
Поэтому и с🍌кс должен быть качественным.
Что же делать с такими парнями, если тебе это интересно, а ему нет.
Предлагаю или в лоб сказать, блин мне это реально интересно, но не вовремя вашего контакта. А просто за обедом, например или когда будете гулять, болтать, только не за ужином, а то не уснёт бедный.
Второй вариант- это издалека, присылать ему кекс картинки, и типа блин может попробуем так.
Или как вариант предложить посмотреть фильм для взрослых и обязательно выбрать самой, но чтобы там были игрушки.
А утром написать ему смс, вчера было так круто 😀 я решила заказать нам кое- что 🔞и купить самой)
А потом вечером когда ты вся такая красивая, взять инициативу в свои руки, и предложить ему твою игру по твоим правилам❗
Вот это поворот будет, я считаю 😌
Девчат вы пробовали игрушки 🧸?
Хотели бы ?
Или для вас это грязь ?