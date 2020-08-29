Маргарита Ларченко заговорила со своими подписчицами об интимных игрушках.

С🍌кс игрушки 🧸

Наверняка есть девчата, которые думали о том, что блин было бы круто, сходить в магаз для 🔞и купить что — то интересное ♨

Это ведь разнообразит семейную жизнь скажем так, ну а некоторым просто одинокую 😂

Но!

Не все мужчины готовы принимать такие повороты в голове у нас.

Многие говорят в смысле, я что тебя не удовлетворяю??

Или тебе что меня мало?

И реально обижаются на эту тему, и это их котиков, может реально задеть, они запарятся и потом вообще будет проблемы в половой жизни..и стоять будет на пол шестого 🕠

Я не знаю почему парни «не все» не любят разные вибрирующие штучки, мы ведь живем один раз и реально от с🍌кса хочется получать удовольствие.

Это ведь некая игра.

Но есть мужчины к сожалению эгоисты, они своё дело сделали и им пофиг, че там у тебя, он все😅😅😅красавчег че скажешь 🤟🏻всё так всё.

А вот если бы с игрушечкой а он слишком быстрый, то было бы и у тебя все 😒

В моем понимании постельные утехи это не выполнение супружеского долга, это кайф!

Поэтому и с🍌кс должен быть качественным.

Что же делать с такими парнями, если тебе это интересно, а ему нет.

Предлагаю или в лоб сказать, блин мне это реально интересно, но не вовремя вашего контакта. А просто за обедом, например или когда будете гулять, болтать, только не за ужином, а то не уснёт бедный.

Второй вариант- это издалека, присылать ему кекс картинки, и типа блин может попробуем так.

Или как вариант предложить посмотреть фильм для взрослых и обязательно выбрать самой, но чтобы там были игрушки.

А утром написать ему смс, вчера было так круто 😀 я решила заказать нам кое- что 🔞и купить самой)

А потом вечером когда ты вся такая красивая, взять инициативу в свои руки, и предложить ему твою игру по твоим правилам❗

Вот это поворот будет, я считаю 😌

Девчат вы пробовали игрушки 🧸?

Хотели бы ?

Или для вас это грязь ?