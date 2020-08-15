Советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженна Эллис сравнила голос кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис с голосом персонажа из популярного сериала «Симпсоны» Мардж, последней пришлось «оправдываться», что в политику она обычно не лезет, но такая постановка вопроса ее «жутко разозлила».

Как передает телеканал CNN, Эллис подшутила над Харрис, заявив, что ее голос похож на голос Мардж из «Симпсонов». В ответ в официальном аккаунте сериала в Twitter был размещен ролик, где Мардж «отреагировала» на сравнение.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

«Как обычная домохозяйка я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение», — добавила персонаж, признавшись, что она бы сказала грубее, так как разозлилась, но боится, что нецензурное слово «запикают».

Сериал «Симпсоны» выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку.

В 2016 году создатели сериала неоднократно обыгрывали в своих роликах тему президентской кампании. Так, в одной из серий, Гомер видит будущее США после победы Трампа на президентских выборах: символ Нью-Йорка и Соединенных Штатов – Статуя свободы – разрушена, в стране нашествие обезьян.