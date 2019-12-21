СПОРТ

Марадону после вечеринки похитили инопланетяне

23:31 21/12/2019

Аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, что был похищен инопланетянами, пишет Daily Mail.

По словам спортсмена, он возвращался домой после вечеринки, но так и не попал туда. Его не было трое суток, потому что, как он сам заявил, был похищен НЛО.

«Я так и заявил: «Они меня похитили – я не могу об этом говорить», – сказал Марадона.

Ранее сообщалось, что Марадона поздравил футболистов брестского «Динамо» с тем, что они впервые в истории стали чемпионами Беларуси.



