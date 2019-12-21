СПОРТ
Марадону после вечеринки похитили инопланетяне
23:31 21/12/2019
Аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, что был похищен инопланетянами, пишет Daily Mail.
По словам спортсмена, он возвращался домой после вечеринки, но так и не попал туда. Его не было трое суток, потому что, как он сам заявил, был похищен НЛО.
«Я так и заявил: «Они меня похитили – я не могу об этом говорить», – сказал Марадона.
Ранее сообщалось, что Марадона поздравил футболистов брестского «Динамо» с тем, что они впервые в истории стали чемпионами Беларуси.