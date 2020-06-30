Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он указал на важность соблюдения мер безопасности в рамках борьбы с распространением заболевания.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была», — подчеркнул Мантуров.

Министр отметил, что ведомство, согласно приказу президента России Владимира Путина, формирует и государственный материальный резерв. Он также добавил, что вторая волна несет отрицательные последствия «в целом для экономики, для страны».