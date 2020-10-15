Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Bloomberg заявил, что падение рубля — это «круто».

По словам министра, падение российской валюты на почти 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний.

Мантуров считает, что это заставит бизнес меньше полагаться на импорт, и это «круто».

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Глава ведомства также отметил, что летом, после снятия ограничений по коронавирусу, российская экономика показала очень быстрые темпы восстановления.

Он выразил надежду, что пик пандемии в России уже позади.