Российские предприятия полностью обеспечивают потребность населения в медицинских масках. Однако рост цен на эти изделия абсолютно неприемлем, заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров в эфире программы «Право на справедливость» (Первый канал).

Ажиотажа по поводу дефицита масок в России нет. Общий объем их производства составляет 1,2 млн штук в сутки. При необходимости его можно увеличить до 1,5 млн, заявил министр.

Также, по его словам, Россия поставила Китаю 2 млн масок и медикаменты в качестве гуманитарной помощи.

10 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 российских регионах. В ведомстве отметили, что не видят в этом картельного сговора, однако ситуация имеет «все признаки «экономического мародерства».

7 февраля ФАС отметила сокращение запасов масок у оптовиков. Антимонопольная организация пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям таких масок, если обнаружит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением.

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала аптекам, которые завысят стоимость на противовирусные препараты и медицинские маски, антимонопольные проверки.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в городе Ухань в Китае конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. граждан, умерли — 1019. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек.