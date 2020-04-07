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Дефицит защитных костюмов для врачей составляет 300 единиц в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Регионы страны нуждаются в 800 защитных костюмах в сутки, при этом в наличии имеется 500, отметил Мантуров. Он добавил, что на данный момент в Россию завезено 250 тысяч костюмов, заключен контракт с Китаем на поставку еще 1,05 млн единиц. Кроме того, рассматривается возможность поставки дополнительных объемов из Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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