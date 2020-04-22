Все новости на карте

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что потребление медицинских масок в России составляет 12 млн единиц в день. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из этого числа 8 млн масок произведено отечественными предприятиями.

«Плюс завозится импортных масок из Китая — это еще примерно 4-4,5 миллиона в сутки — по линии Минпромторга и других коммерческих организаций, » — добавил Мантуров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова